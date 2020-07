Avalados los resultados de plebiscito sobre Constitución de Rusia

Al hacer el balance de votación de las enmiendas a la Constitución, la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, informó que el 77,92 % de los rusos dio su voto a favor de los cambios frente al 21,27% que votó en contra.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró durante un videopuente con el grupo de trabajo que preparó las enmiendas que "la votación evidenció el alto nivel de consolidación de la sociedad en cuanto a las cuestiones clave de implicancia nacional".

Putin agradeció "a todos quienes hicieron su opción" y también se refirió a las minorías y a los derechos.

"En Rusia no hubo, no hay ni habrá derechos restringidos por motivo de raza, orientación sexual y actitud hacia la religión. No hay que imponer nada", reclacó.

"Rusia adoptó una ley que prohíbe la propaganda del homosexualismo entre menores de edad. Estamos en contra de imponer lo que sea. Y sobre esta cuestión, al criticar a Rusia, no hay que forzar la puerta abierta", subrayó el mandatario en su intervención.

Las modificaciones a la Carta Magna especifican, entre otros temas, los nuevos requisitos que debe cumplir el presidente, los miembros del Gobierno y el Parlamento y los cargos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional.

En otras noticias

"En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 6.718 casos de COVID-19 en 84 regiones, incluidos 2.182 [32,5%] asintomáticos", informó el centro operativo nacional para la lucha contra la propagación del virus.

La cifra total de los casos del coronavirus en las 85 regiones de Rusia aumentó en un día, hasta 667.883. El mayor número de casos diarios corresponde a Moscú (659), la provincia de Moscú (298) y el Distrito Autónomo de Janti-Mansíisk (271).

