"Mundo. Rusia. Crimea. Nueva realidad mundial"

El dirigente de la república rusa de Crimea, Serguéi Axiónov, apreció altamente el Quinto Foro Económico Internacional de Yalta y destacó de manera especial el papel positivo y eficaz que desempeñan los medios de comunicación que le dan cobertura informativa.

El dirigente de Crimea comentó la participación de los delegados latinoamericanos y caribeños en este foro. "Me alegra que nuestros contactos vayan consolidando, digan lo que digan los escépticos en el sentido de que aquí no están presentes las primeras personas o quienes adoptan decisiones. Eso no tiene mucha importancia", dijo Axiónov.

En otro orden, el libro que contiene el informe del fiscal especial de EEUU, Robert Mueller, sobre la "injerencia rusa", puede ser editado solo el 30 de abril pero ya se ha convertido en un best-seller en Amazon tras situarse en el tercer puesto en el ranking. El libro cuesta poco más de 9 dólares.

Moscú adoptó medidas de respuesta ante la acción del gabinete de ministros de Ucrania, el que la semana pasada ampliara el listado mercancías rusas de importación prohibida. A partir del 1º de junio, Rusia exportará a Ucrania hulla, petróleo y subproductos de este solo por una autorización expresa.

La Cancillería china resalta importancia de próxima visita de Kim Jong-un a Rusia

Destacamos que en el sitio del Kremlin se informa de que el presidente de Rusia Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un se reunirán en la segunda quincena de abril.

Resaltamos que Francia tiene previsto enviar para el 23 de abril a Estonia casi 300 militares, cuatro tanques y 20 vehículos de combate de infantería, informa la Embajada de Francia en este país báltico.

