El contrato militar entre Canadá y Arabia Saudí peligra tras el asesinato del periodista Khashoggi

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, manifestó al canal CTV: "Estamos estudiando las licencias de exportación para saber si existe la posibilidad de no suministrar esos equipos a Arabia Saudí". El experto en temas internacionales, Jorge Mestre, analizando el tema destacó: "A nivel de la comunidad internacional no creo que sea verdaderamente productivo, porque si Canadá no llega a producir esos equipos para el régimen saudí, llegará otro país que lo haga. Dudo mucho de la eficacia de esta medida por parte de Canadá de cara a la sociedad internacional".

La Inteligencia Artificial, en la mira del Ejército ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó a las Fuerzas Armadas a fortalecer la capacidad del país para hacer frente a las amenazas externas. Lo hizo en una reunión con los altos mandos del Ministerio de Defensa. El mandatario ruso destacó: "Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, los robots, los sistemas no tripulados deben ser la prioridad en el futuro de nuestras Fuerzas Armadas".

Mientras tanto la Asamblea General de la ONU aprobó el 17 de diciembre por una mayoría de dos tercios el proyecto de resolución de Ucrania que exhorta a Rusia a detener la suspensión para la navegación internacional en el mar Negro y el mar de Azov. Natalia Makeeva, vicedirectora del Centro de peritajes geopolíticos, planteó que EEUU y sus aliados, al haber votado a favor de esta resolución no estaban preocupados por apaciguar la situación en la región del mar Negro, sino al revés, mantenerla tensa.

