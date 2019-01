De España al mundo: ya es posible comprar y vender tiempo

Si de regalos originales se trata, obsequiar el certificado de propiedad de un día de la historia del mundo podría ser una buena opción. Si lo que buscas es especulación de precios también podría interesarte la oferta de días que hace la empresa Get Your Time

Inspirado en la venta de títulos de pequeños espacios en la luna, el oriundo de Islas Canarias Lucas Ordieres comenzó a pensar en su negocio hace 15 años.

"Ví la noticia de un norteamericano que había registrado la luna y vendía las parcelas, entonces me di cuenta que el tiempo es una magnitud física igual que el espacio. Se puede medir y se puede parcelar por lo tanto es susceptible de ser registrado así que lo hicimos", contó a Sputnik el actual director de la startup Get Your Time.

La plataforma, en funcionamiento hace apenas algunos meses, pasó por múltiples pruebas de viabilidad luego de que en 2013 Ordieres registrara el tiempo ante un notario español y pusiera en conocimiento a las Naciones Unidas para evitar copias. El resultado: un éxito con más de 7.000 transacciones efectuadas desde 32 países diferentes.

"Lo compran básicamente por hacer un regalo original, porque desde luego no hay otra cosa como esta. El día del nacimiento de un hijo, el día de la boda, el día del primer beso, cuando conociste a tu pareja, en fin. Hay tantos clientes como motivos de compra", apuntó Ordieres.

La especulación es el otro gran motivo de adquisición, ya que solo puede haber un propietario para un día, o para la fracción de un día, y la gente compra para revenderlos. Esta posibilidad que ofrece la misma plataforma web brinda autonomía a aquellos que quieren especular sobre el futuro o hacer negocio con días que tuvieron relevancia en el pasado y podrían despertar interés cuando se expanda el conocimiento de la propuesta.

"Nosotros al darnos cuenta de esto lo que hemos posibilitado en la plataforma es que en lugar de vender los días a una sola persona en un precio muy elevado, lo que hacemos es dividirlo, por ejemplo en horas, en minutos o en segundos y la gente compra y revende sus segundos o sus horas y esto está funcionando muy, muy bien".

Luego de la adquisición el nuevo dueño recibe un certificado de propiedad de esa fecha y tiene la posibilidad de personalizarlo cambiando el nombre, agregando fotos y descripciones.

Los días menos costosos rondan los 10 a 15 dólares y el más caro (que es el 11 de septiembre de 2001), alcanza los 291.000 dólares.