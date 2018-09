Argentina devaluada: un ajuste, dos visiones

© REUTERS / Martin Acosta Banco Central de Argentina vende $100 millones

El pasado viernes la cotización del dólar superó los 40 pesos argentinos. Este lunes rondó los 38 a 39 pesos. ¿Qué significa? En lo que va del año la moneda del país latinoamericano se devaluó 100%. La crisis ha conducido al país al endeudamiento y los efectos de las condiciones del prestamista, el Fondo Monetario Internacional, han deteriorado las condiciones de vida de una amplia porción de la población.

El Gobierno intentará llegar al equilibrio fiscal en 2019 y no en 2020 como se había anunciado. Para esto ahorrará 6.000 millones de dólares y generará ingresos extraordinarios con un impuesto transitorio a las exportaciones, que regirá entre 2019 y 2020, la eliminación de subsidios y la reducción de inversiones.

Para el economista Francisco Cantamutto, Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, la decisión del equipo económico no solo no es acertada, sino que "intensifica" una serie de decisiones que no ayudan a las mayorías.

"Desde el punto de vista de la clase trabajadora y los sectores populares, el gobierno a través del ajuste con el FMI y las medidas anunciadas no hace sino intensificar el proceso que empezó cuando llegó al gobierno. El salario promedio de los trabajadores formales llevaba perdido un 4% en términos reales y con esta devaluación estamos perdiendo poder adquisitivo en pesos por la inflación y en términos de poder adquisitivo en dólares mediante la devaluación".

El aumento de precios de la economía cerrará el 2018 con un 42% de crecimiento según estimó Dujovne, mientras que las expectativas al principio del año eran de 15%. Para el economista Gustavo Segré, de la consultora Center Group y docente de la Universidad Paulista de Brasil, "el gobierno no logró transmitir a la población" cuáles eran los problemas heredados. Según dijo a Sputnik la apuesta por el gradualismo terminó siendo contraproducente.

"El gradualismo se mostró poco práctico y les explota una bomba que no fue creada a priori por el gobierno pero que no solamente no consiguieron desactivar, sino a la que le agregaron contenidos. Porque un aumento de la deuda pública para pagar gastos corrientes nunca es una buena opción. En términos relativos, lo veo mejor porque lo comparo con el Gobierno anterior donde había mucha cuestión artificial", comentó.