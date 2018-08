TLCAN: estabilidad para México pero no mejoras

"El peor acuerdo de la historia", podría ya no serlo. Esa definición del presidente Donald Trump durante la campaña electoral motivó una discusión que parece llegar a su fin. La versión actualizada del TLCAN podría ser firmada en los próximos días por Canadá, que debe aceptar o no la propuesta bilateral elaborada por sus vecinos del sur.

Estados Unidos cedió en los plazos de revisión y finalización del tratado, que tendrá una duración de 16 años y revisiones a partir del sexto. México, por su parte, cedió en algo mucho más grande: la industria automotriz. En este rubro que fue clave en la negociación, las naciones se pusieron de acuerdo en que entre el 40% y el 45% de lo producido esté hecho por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora. Condición que protege el empleo en Canadá y Estados Unidos, frente a un México con salarios más bajos, que provocaba una preferencia de las industrias por asentarse en ese territorio.

"La impresión inicial es que son buenas noticias para la economía mexicana desde el punto de vista de su estabilidad", dijo a Sputnik el economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Moritz Cruz Blanco. A criterio del investigador, el acuerdo viene a zanjar una incertidumbre que había nacido de la insatisfacción de Trump con el acuerdo y que hacía temer por la economía.

"Esto no quiere decir que México se va a relanzar como una gran potencia ni que van a mejorar las condiciones de bienestar para la sociedad. Ni quiere decir que vamos a acelerar el crecimiento ni nada. Lo único que esto le ha dado a México, es una perspectiva de estabilidad", puntualizó.

Por su parte, el analista económico financiero Pedro Tello Villagrán subrayó la importancia de dar un mensaje de entendimiento en un momento en que el proteccionismo campea. Mensaje que no deja de implicar que México "cedió más de lo que debería" haberlo hecho, puntualmente en lo que refiere a la industria automotriz.

"El que le establezcan un límite a la cantidad de vehículos que puede ingresar al mercado norteamericano libre de aranceles representa establecer un muro al crecimiento de la exportación en México. Y el que decidan al mismo tiempo poner una cantidad en dólares como límite para exportar al mercado estadounidense, me parece que es poner un muro en uno de los sectores más — sino es el más- dinámico en la generación de divisas para México en los últimos 3 años", apuntó.

Ambos analistas coincidieron en que el momento elegido no fue inocente. México está en medio de la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos, con elecciones legislativas en poco más de dos meses. Momento que no acompaña Canadá que tiene más tiempo para analizar la propuesta. Un tiempo que no es oportuno para sus vecinos.