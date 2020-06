¿Se puede confiar en los estudios científicos? La polémica sobre la hidroxicloroquina

Hablamos con uno de los 170 científicos que firmó la carta abierta en la que se cuestiona la procedencia de los datos utilizados en los estudios de The Lancet y The New England Journal of Medicine acerca de los efectos adversos de la hidroxicloroquina. Estos errores ponen en cuestionamiento la precisión de la ciencia detrás de la pandemia.