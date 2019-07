Cuba exige a EEUU pruebas de los "ataques acústicos"

"Tras dos años de mucha especulación y de muy poca información y de muy pobre cooperación a pesar de los reiterados llamados de Cuba en este tema, no ha aparecido, no aparece hoy, una sola razón que justifique el cierre de los servicios consulares de EEUU en Cuba", manifestó.

Bajo el mismo pretexto se han impuesto engañosas alertas de viaje, otras medidas coercitivas de agresión económica contra Cuba para dificultar los viajes no familiares pero aún sin aparecer una sola evidencia, denunció la funcionaria.

Además, indicó los intentos de EEUU para difamar la imagen de Cuba.

Canadá también presentó a Cuba su reclamo en relación a sus 14 diplomáticos que trabajan en La Habana. No obstante, ni Canadá ni Estados Unidos han dado con las causas de este misterioso malestar.

La Universidad de Pensilvania de EEUU difundió el 23 de julio un estudio concluyendo que los cerebros de los afectados presentan menos materia blanca y menos conectividad en las áreas de la visión y la audición en comparación con los de personas sanas.

Sin embargo, el reporte, publicado en la Journal of the American Medical Association, no precisa si lo detectado en las imágenes tiene relación con los síntomas reportados o con su estancia en Cuba.

En Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exhibe su poderío militar en masivas maniobras militares supervisadas por el presidente Nicolás Maduro.

En esta emisión también destacamos que en Colombia, organizaciones indígenas denuncian que el Gobierno ha incumplido totalmente con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que garantizaba el progreso de las comunidades indígenas colombianas.

Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.