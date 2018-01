"Ankara comete un error imperdonable"

"Los estadounidenses han preparado bien a los kurdos, así que están armados hasta los dientes y serán capaces de repeler el ataque", explicó.

Asimismo, subrayó que Damasco tiene el derecho legítimo de "trasladar las actividades militares al territorio del país agresor", es decir, a Turquía. Según indicó Tarásov, "parece que los estadounidenses intentan llevar a Erdogan a un punto de no retorno para involucrarlo en una guerra".

De acuerdo con el experto ruso, "esto no será una ofensiva de un día". Además, indicó que ahora es posible un golpe militar en Turquía.

"Al ir en contra de EEUU, la OTAN y Europa, Erdogan no llegó a un acuerdo ni con Irán, ni con Rusia. Así que sus ambiciosas maniobras tácticas pueden fracasar tras el primer enfrentamiento con las unidades kurdas, que son muy capaces", reveló.

Según Tarásov, los resultados de la operación Escudo del Éufrates no permitieron al Ejército turco mostrar su eficacia militar, no obstante, actualmente, el país otomano "no solo tiene conflictos en sus fronteras, sino que corre el riesgo de perder su integridad territorial", algo que supondría "una segunda catástrofe geopolítica tras la disolución de la URSS".

También calificó la operación Rama de Olivo como un "error político" de Erdogan.

"Este es uno de los enigmas para los expertos de Oriente Medio. A diferencia de las exrepúblicas soviéticas, Turquía siempre ha sido un país bastante abierto, integrado en Occidente. Al mismo tiempo, comete errores imperdonables. Es increíble cómo son engañados por los kurdos y los alauíes", declaró.

"No entiendo por qué los estadounidenses están tendiendo una trampa a su aliado de la OTAN", se preguntó. Al mismo tiempo, explicó que la situación en Turquía es el siguiente paso de la "primavera árabe" estadounidense.

"Asimismo, los estadounidenses tendrán la posibilidad de intervenir en Irán sobre los hombros de los kurdos", detalló. Concluyó que "hay que reconocer la coherencia con la que actúa EEUU".

El Ejército turco lanzó el 20 de enero la operación Rama de Olivo contra los combatientes kurdos en la provincia siria de Afrín. Tras una ofensiva aérea, en la que participaron 72 aviones y fueron destruidos en total 153 blancos, Ankara anunció este 21 de enero el inicio de una operación terrestre en la zona.