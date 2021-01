El Gobierno de México espera que Biden cumpla promesa de reforma migratoria

"En la campaña, el presidente Biden ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso, lo espero y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar", dijo el jefe de Estado a periodistas.

La reforma fue impulsada por el Gobierno de Obama, en el que Biden se desempeñó como vicepresidente, pero no obtuvo los votos necesarios por la oposición del Partido Republicano del mandatario saliente, Donald Trump.

López Obrador recordó que en aquella ocasión plateó la necesidad de "cooperación para el desarrollo en Centroamérica, para que la gente no se vea obligada a migrar, él [Biden] también es sensible a este planteamiento".

El Gobierno de México aborda el asunto migratorio en coordinación con Centroamérica y EEUU, con el llamado Plan de Desarrollo Integral para tratar las causas estructurales de la movilidad humana, agudizada por el COVID-19, recaudando una inversión de 45.000 millones de dólares en cinco años entre organismos internacionales y países cooperantes.

La declaración fue hecha mientras una nueva caravana de cientos de migrantes indocumentados procedentes de Honduras comenzó un desplazamiento el pasado 15 de enero, y ha sido contenida en Guatemala por agentes gubernamentales.

Diálogo con migrantes

El presidente mexicano planteó la necesidad de un diálogo con los integrantes de la caravana que fue contenida en el kilómetro 177 de la carrera Panamericana cerca Chiquimula, Guatemala.

"Estamos haciendo propuestas que se busque el diálogo con los migrantes, en Honduras y Guatemala, que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza, y que se les respeten sus derechos humanos", prosiguió el jefe de Estado.

En la zona fronteriza con Guatemala las autoridades mexicanas desplegaron un operativo del Instituto Nacional de Migración respaldado por cientos de agentes de la Guardia Nacional.

"Vamos a seguir actuando de la misma manera y es buena la relación con Joe Biden", dijo el mandatario, al recordar una entrevista sostenida con el demócrata hace casi 9 años.

López Obrador dijo abordó con el entonces vicepresidente de EEUU el tema migratorio, cuando le entregó una carta abierta.

El presidente mexicano señaló que en aquella ocasión, Biden le dijo que iban a llevar a cabo una reforma migratoria en ese entonces, en el segundo periodo Obama, pero "eso no sucedió, no la llevaron a cabo, entiendo que hay siempre oposición a las políticas migratorias y por esas circunstancias no se aplicó".

Finalmente expresó que la administración mexicana financia un programa al desarrollo para el bienestar de los pueblos de Centroamérica, para el cual su país destina 30 millones de dólares.

"Estoy optimista, espero que hable (Biden) sobre este tema y en el caso de los migrantes que están en tránsito que se les ofrezca una opción, una alternativa ordenada de conformidad con las leyes migratorias de cada país", puntualizó.

López Obrador enfatizó que el ingreso de la caravana no sea por la fuerza, que tomen en cuenta la situación que se está viviendo en lo sanitario por la pandemia de COVID-19 , y que los organizadores de las marchas no sean traficantes ilegales de migrantes "que cobran y engañan a la gente".

En un comunicado emitido el fin de semana, la cancillería mexicana hizo un llamado a los países de la región para "aplicar de manera responsable los protocolos migratorios y sanitarios establecidos", a fin de evitar riesgos sanitarios derivados de la pandemia de COVID-19 para las personas migrantes y comunidades de tránsito.

México reconoció "la destacada labor del Gobierno de Guatemala, que ha actuado de manera firme y responsable en la atención integral de los contingentes de migrantes que vulneraron su soberanía, haciendo valer el cumplimiento de la ley migratoria".

El Gobierno del país centroamericano confirmó este lunes la detección de casos de COVID-19 entre los casi 8.000 hondureños que ingresaron de manera irregular al país en una caravana rumbo a EEUU.

Las caravanas de migrantes centroamericanos se intensificaron desde octubre de 2018, con origen desde la ciudad de San Pedro Sula, capital económica de Honduras.