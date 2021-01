Maduro culpa a Trump y a Guaidó de haber "destruido" la oposición venezolana

"No tengo esa gloria, no es mía. La gloria de haber destruido, hecho papilla y polvo cósmico a la oposición venezolana es de Donald Trump y Juan Guaidó, son sus logros", declaró Maduro durante el encuentro con los parlamentarios internacionales que asistieron a la nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela.

De acuerdo con el mandatario venezolano, la oposición fue construida solo a base de redes sociales y dinero sin objetivos políticos. "¿Saben cuánto le ha entregado EEUU a Guaidó? En efectivo, en cash, 1.700 millones de dólares en dos años. Además, robaron a Citgo, una super empresa que tiene más de seis refinerías, más de 8.000 estaciones de gasolina y le pertenece a Venezuela, es propiedad del Estado", detalla el presidente.

#EnVideo📹| Presidente @NicolasMaduro: La oposición creyó que ganando la AN hace 5 años por la vía Constitucional podría forzar la legalidad para dar un golpe de Estado en todas las modalidades#NuevaAsambleaNacional pic.twitter.com/TTEDXEzp20 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2021

El proyecto de la oposición se destruyó por haber caído en "el liderazgo extremista, que desconoce las instituciones, la Constitución, la democracia y la realidad política" del país, agregó.

No obstante, Maduro está convencido de que ha surgido de un nuevo liderazgo opositor con dirección a la democracia. "Ha instruido otra oposición, es uno de los fenómenos nuevos de la política venezolana, va surgiendo una nueva oposición que sí apuesta a lo electoral, el voto, el debate político, al diálogo, con sus posiciones firmes", afirmó.

El mandatario venezolano también enfatizó lacon la oposición como una forma de hacer política. "El sector trumpista de la oposición cree que nuestros llamados al diálogo son una muestra de debilidad, pero es parte de nuestra estructura. ¿Puede existir democracia sin la palabra?", señaló.

La nueva Asamblea Nacional se instaló en Caracas el 5 de enero. Esta vez el chavismo tiene una mayoría indiscutible: 256 diputados y diputadas alrededor del grupo parlamentario denominado Bloque de la Patria, presidido por Diosdado Cabello. Mientras tanto la oposición cuenta con tan solo 20 diputados y se queda sin investidura ni inmunidad parlamentaria.

El Gobierno estadounidense reiteró que no reconocerá los resultados de la votación y que seguirá apoyando a Juan Guaidó, quien se autoproclamó en 2019 mandatario interino mientras no se celebrasen elecciones.