Lukashenko desafía al COI a ir a una corte para dirimir sus disputas

El 7 de diciembre, el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, anunció la prohibición a los dirigentes del Comité Olímpico Bielorruso (COB) de asistir a todos los eventos que organiza el organismo con el argumento de que no protegían a los deportistas de la "discriminación política". La medida afecta a Lukashenko como presidente del COB, su hijo Víctor que funge de vicepresidente y a Dmitri Baskov, miembro de la junta directiva.

"Tenemos que ir a un tribunal para que Bach y su banda expliquen de qué me culpan, ¿de que defiendo a mi país?", indicó Lukashenko este 8 de diciembre en declaraciones recogidas por la agencia Belta.

El líder bielorruso enfatizó que en 25 años no acudió a ninguna olimpiada y no tiene planes de hacerlo.

"¿Acaso el COI ha reunido a todos los países para tomar una decisión justa? No me importa que se hayan metido conmigo, pero ¿para qué se meten con mi hijo? No hay justicia en este mundo", subrayó.

La semana pasada, el Fondo de Solidaridad Deportiva, un grupo instituido en agosto de 2020 y contrario al Gobierno bielorruso, aseguró que las facciones opositoras buscaban impedir que los dirigentes del COB y del Ministerio de Deporte asistan a los Juegos Olímpicos.