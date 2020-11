China propone estrategias para un orden mundial pospandémico

La pandemia del coronavirus se convirtió en una de las mayores crisis de la humanidad y, de acuerdo con Xi Jinping, reveló evidentes debilidades en la administración mundial durante la lucha contra la infección.

"A finales de este año, la humanidad está experimentando la peor pandemia de los últimos 100 años, con más de un millón de muertes. La economía mundial se ha deteriorado, el impacto de la pandemia del coronavirus es mucho más grave que las consecuencias de la crisis financiera mundial de 2008", declaró el líder chino.

Xi Jinping subrayó que en la era posterior a la epidemia, el G20 debería asumir una mayor responsabilidad para mejorar el orden internacional y la administración mundial.

La amenaza y la crisis mundiales requieren una respuesta global enérgica. En este contexto, el líder chino destacó también el"en el logro más eficaz del consenso mundial, la movilización de los recursos mundiales y la coordinación de las medidas mundiales".

Hace falta proteger un sistema internacional dirigido por las Naciones Unidas y un orden internacional que se basa en el derecho internacional, según había mencionado Xi en la cumbre celebrada en septiembre de este año con motivo del 75 aniversario de la ONU.

Aumentar la capacidad para responder a los desafíos mundiales

El presidente chino señaló que las misiones actuales más urgentes son fortalecer el sistema de salud pública mundial y prevenir y controlar el coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

En su discurso, Xi destacó la importancia de desarrollar vacunas y enfatizó que China cumplirá sus compromisos de apoyo y asistencia a los países en desarrollo para dar acceso al mundo a las vacunas contra el COVID-19.

Además, el líder chino propuso introducir un mecanismo mundial de reconocimiento de certificados sanitarios basados en los resultados de pruebas de ácidos nucleicos en forma de códigos QR aceptados internacionalmente. "Esperamos que más países se unan a este mecanismo", dijo.

Al mismo tiempo, Xi llamó a no olvidar otros problemas importantes globales y, en particular, no relajarnos en la lucha contra el cambio climático, puesto que la pandemia no detuvo el calentamiento global.

"Debemos intensificar la cooperación internacional en la protección del medioambiente para preservar nuestro hogar común: el planeta Tierra", señaló el líder chino.

Comercio y economía pospandémicos

Xi Jinping subrayó la necesidad de proteger enérgicamente un sistema de comercio multilateral basado en las normas internacionales y la transparencia, así como reducir aranceles y barreras.

"Debemos oponernos al unilateralismo y al proteccionismo y […] hacer avanzar la globalización económica de una manera más abierta, inclusiva, amplia, equilibrada y mutuamente beneficiosa".

El presidente chino instó también a promover un crecimiento sano de la economía digital y crear un entorno común para el desarrollo digital que sea abierto, justo, equitativo y no discriminatorio. Según Xi, hay que reducir la brecha digital.

En este contexto, el mandatario propuso celebrar un amplio debate sobre el tema y elaborar unas normas para la administración digital mundial sobre la base de la "iniciativa mundial para la seguridad de los datos" propuesta por China en septiembre.