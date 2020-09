Enviado de Control de Armas de EEUU habla sobre Rusia y China con funcionarios de la OTAN

"Hoy tuve una discusión de tres horas con funcionarios de toda la Alianza de la OTAN sobre Rusia, China y una gama de opciones para futuros mecanismos de verificación y transparencia", señaló Billingslea.

El representante dijo al periódico ruso Kommersant que el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START), que es el único acuerdo de control de armas entre Rusia y EEUU que queda en vigor, no se extenderá si Washington y Moscú no concluyen un memorando presidencial relevante en febrero.

Billingslea también dijo que si Rusia se opone al memorando, EEUU seguirá modernizando su arsenal nuclear sin las limitaciones impuestas por el Nuevo START.