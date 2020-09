EEUU está dispuesto a firmar con Rusia un "memorando presidencial" sobre armamento

Marshall Billingslea, el enviado especial de EEUU para el Control de Armas, afirmó que el país no aumenta su arsenal nuclear. Apuntó que lo que le preocupa mucho a Washington son los sistemas rusos de armas nucleares de corto alcance.

"Rusia está aumentando su arsenal nuclear. Nosotros no. China lo está incrementando muy rápidamente. Repito, no lo estamos aumentando. Por lo tanto, creemos que el acuerdo que alcancemos en el futuro debe reflejar tanto las consideraciones bilaterales que he mencionado como las preocupaciones trilaterales", apuntó Billingslea en una entrevista con el periódico Kommersant.

"Pero estamos muy preocupados por lo que está haciendo [Rusia] fuera del tratado START, especialmente la acumulación de sistemas de armas nucleares de corto alcance. Nos preguntamos por qué es necesario. Creemos que por parte de Rusia es un desperdicio de dinero colosal en un momento en que su Gobierno tiene muchas otras prioridades en las que vale la pena gastar dinero", puntualizó.