"Turquía no permitirá que la inconsistente política de EEUU sobre los F-35 afecte a sus intereses"

"Cada parte actúa de acuerdo con sus intereses nacionales. Sin embargo, EEUU no ha sido capaz de demostrar que el F-35 y el S-400 no son compatibles para ser utilizados de manera conjunta. Además, si este fuera el caso, algunos socios de la OTAN no habrían podido usar los sistemas rusos, S-300 o S-200 por más de 10 años. Hay cinco de esos países en la OTAN", señaló el almirante Ali Deniz Kutluk.