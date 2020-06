Merkel insta a Europa a prepararse para un mundo sin el liderazgo de EEUU

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó a reflexionar seriamente sobre una nueva realidad en la que EEUU puede no buscar ser el líder mundial.

"Crecimos con un cierto entendimiento de que Estados Unidos quería ser una potencia mundial. Si Estados Unidos desea retirarse de este papel por su propia voluntad, tendremos que reflexionar sobre eso seriamente", dijo Merkel.

En una entrevista con seis periódicos europeos, incluido The Guardian, la canciller alemana también aclaró que las tropas estadounidenses no solo ayudan a proteger a los países europeos que son miembros de la OTAN, sino también los intereses de Washington. No obstante, prometió continuar con el desarrollo de las capacidades militares alemanas.

Después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que reduciría el número de sus tropas porque "Alemania es morosa en sus pagos a la OTAN", pero que "le paga a Rusia", la embajadora alemana en EEUU, Emily Haber, respondió que las tropas estadounidenses se encuentran en Alemania no para brindar protección al país, sino para mantener la seguridad transatlántica.

En septiembre de 2019, Merkel dijo que Europa necesita pensar en su propia seguridad porque EEUU no la protegerán "automáticamente" como lo hicieron durante la Guerra Fría.