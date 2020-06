China asegura que no se inmiscuye en los asuntos de EEUU

PEKÍN (Sputnik) — China se atiene al principio de no injerencia en los asuntos de otros países y no planea entrometerse en los asuntos o las elecciones de EEUU, declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, en una sesión informativa para los medios.

El periódico New York Times informó de que Donald Trump pidió al presidente de China, Xi Jinping, contribuir a su reelección en los próximos comicios de acuerdo a un libro de John Bolton, exasesor del mandatario estadounidense, que se publicará la semana que viene.

"China se atiene al principio de no injerencia en los asuntos de otros países, nosotros no tenemos la intención de inmiscuirnos y no nos inmiscuimos en los asuntos internos de EEUU y sus elecciones", dijo el diplomático.

Según dicho periódico, Bolton en su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde ocurrió: una memoria de la Casa Blanca) llama la atención sobre la reunión entre Trump y Xi Jinping que tuvo lugar en los pasillos de la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka en junio de 2019.

Bolton afirma que Trump pidió a Xi Jinping adquirir productos agrícolas estadounidenses, señalando que eso le garantizaría el apoyo en las presidenciales de los "estados granjeros", además subrayó que "los granjeros y el aumento de la compra china de soja y trigo tienen una gran importancia en los resultados de los comicios".