The New York Times publica una carta oficial que refuta el artículo sobre COVID-19 en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El periódico estadounidense The New York Times publicó la carta del Departamento de Salud de Moscú que refuta un artículo del diario en el que se ponía en duda las cifras oficiales de los decesos por COVID-19.

El diario estadounidense y la edición británica de The Financial Times están en el ojo del huracán después de que la semana pasada emitieran sincronizadamente artículos tendenciosos sobre la mortalidad del coronavirus en Rusia. En concreto el periódico estadounidense afirmó que las autoridades rusas quitaron unas 1.700 muertes de las estadísticas oficiales.

Alexéi Jripún, director del Departamento de Salud de la capital rusa, cuestionó en su carta esas publicaciones y remarcó que "no tomaron en cuenta la posición de la Administración de Moscú".

El alto funcionario indicó que las autoridades moscovitas publicaron a principios de mayo las cifras generales de los decesos en abril, algunos medios de comunicación las compararon con los datos de otros meses y atribuyeron el aumento a COVID-19

"En abril de 2020 en la ciudad [Moscú] se registraron 11.846 decesos. En comparación con abril de 2019 se observa un aumento de 1.841, pero si lo comparamos con abril de 2018 el incremento es de 985. Nuestros estudios certificaron que 639 muertes están relacionadas con COVID-19", subrayó Jripún.

La autoridad enfatizó que se realizó la autopsia de ley en cada caso, por lo que las estadísticas son exactas.

Jripún remarcó que otros países muestran un balance similar, por lo que se concluye que la tasa de muertes por el coronavirus es inferior al aumento general de los fallecimientos.

"Pero incluso si el aumento de los decesos en abril estuviera relacionado con el coronavirus, la mortalidad por COVID-19 en Moscú sería muy inferior a las muertes en Nueva York y Londres", indicó.

El alto funcionario señaló que Moscú está dispuesto a compartir con otros países su experiencia para hacer frente a las emergencias.

Desde la comisión de la Cámara Baja del Parlamento ruso que investiga los casos de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, no descartaron solicitar a la Cancillería que revoque la acreditación a los autores de esos artículos tendenciosos.

El Ministerio de Exteriores ruso señaló que el "castillo de naipes" que crearon los promotores de la propaganda antirrusa del The Financial Times y del The New York Times se desmorona fácilmente ante los datos.

El mencionado Ministerio indicó que la aparición sincronizada de las publicaciones y su semejanza no provocan ningún asombro, pero resulta lamentable que esos medios no se hayan preocupado por conocer los datos reales.

Rusia registra desde principios de febrero más de 299.900 pacientes con coronavirus, de ellos más de 76.100 se recuperaron y otros 2.837 fallecieron.