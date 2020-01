Analista: rol de Rusia y China es central para resolver tensiones entre EEUU e Irán

"La posición que va a tomar China y Rusia va a ser muy importante, va a incidir mucho sobre el terreno, principalmente porque no permitirán que la violencia aumente en Oriente Medio (...) No creo que se llegue a un conflicto militar de gran escala en este momento", señaló Pazmiño, sociólogo y editor de la revista ecuatoriana Crisis.

La escalada de tensión en Oriente Medio se agravó en los últimos días: en la madrugada de este miércoles fueron bombardeadas instalaciones militares usadas por EEUU en Irak.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que asumió la autoría de los ataques, dijo que fueron una respuesta al asesinato del general Qasem Soleimaní , en una operación especial de EEUU, y amenazó con más represalias en el marco de lo que bautizó como la 'Operación mártir Soleimaní'.

Pazmiño opinó que aún no se puede afirmar que esta situación derivará en una guerra convencional internacional, e indicó que incluso en ese caso algunas potencias pueden intervenir, como Rusia y China, para "equilibrar la balanza".

Los presidentes Vladímir Putin, de Rusia, y Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, expresaron su preocupación por la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, y advirtieron contra el uso de la fuerza en Oriente Medio.

Moscú y Ankara ven la operación estadounidense para matar a Soleimaní como un "acto que socava la estabilidad y la seguridad de la región".

Oportunidad para Irán

Por otro lado, Pazmiño afirmó que esta situación significa una "gran oportunidad" para Irán, ya que EEUU está ante un "declive importante del imperialismo" en Oriente Medio.

"Está debilitado, es una oportunidad única para los iraníes; creo que se la van a jugar en esa dirección", agregó.

Recordó que esta pérdida de poder por parte de EEUU se observa en su derrotas en Afganistán o Siria, donde la participación de Rusia dio "un vuelco de 180 grados".

Sin embargo, afirmó que es posible que la capacidad militar de Irán no sea suficiente para derrotar a EEUU en un conflicto convencional si no cuenta con el apoyo de Rusia y China.

"Esperaría que exista una escala militar convencional con estos dos actores; el conflicto es inminente; Irán no es Irak ni Siria, es un Estado que se ha preparado durante varias décadas para un posible conflicto para EEUU (...) por tanto, no sé si el Estado iraní buscaría una guerra con EEUU, porque no sé si tiene la posibilidad de ganarla, pero también es cierto que para EEUU no sería fácil derrotar a Irán", manifestó.

Consideró que si la correlación de fuerzas se inclina a favor de Irán, es posible que EEUU salga de Oriente Medio.