Rusia llama a la PACE impedir que reacción a las infracciones se convierta en lucha política

MOSCÚ (Sputnik) — La delegación de Rusia en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) opina que la aprobación de un nuevo mecanismo de reacción ante las violaciones de los principios del Consejo de Europa no debe debatirse a prisa, para evitar que se convierta en un instrumento de lucha contra las delegaciones indeseables.

El jefe de la delegación rusa en la Asamblea y vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Piotr Tolstói, dirigió el respectivo mensaje a la presidenta de la PACE, Liliane Maury Pasquier.

La secretaria de Estado francesa para Asuntos Europeos, Amelie de Montchalin, propuso con anterioridad, crear un mecanismo de reacción ante las infracciones del Estatuto del Consejo de Europa por países, incluida la imposición de sanciones.

"Lo primero y lo principal que no nos satisface es la propuesta francesa de debatir este tema en plazos cortos. A mi modo de ver, es un asunto en que no conviene correr prisa. El nuevo mecanismo debe ser minuciosamente sopesado para excluir que se use como instrumento para la lucha política contra unas delegaciones indeseables", comentó Tolstói a Sputnik.

Concretó que suscitan dudas tanto la propuesta relativa a las sanciones como el mecanismo de introducción.

"De acuerdo con el Estatuto [del Consejo de Europa], las decisiones pueden tomarse solo por dos terceras partes del número total de los diputados, pero no por dos terceras partes de los presentes en la sala en el momento dado", dijo.

De surgir conflictos o dificultades en las relaciones con una u otra delegación, las decisiones deben tomarse de modo colectivo tras sostener un diálogo abierto, agregó.