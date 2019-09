Zelenski afirma que no invitó a EEUU a incorporarse a plataforma para la paz en Ucrania

"La primera vez personalmente le pedí al presidente [estadounidense Donald] Trump que nos ayude a resolver todos nuestros problemas (...) pero no a que se una ahora a las consultas", indicó el mandatario ucraniano, según recoge la agencia UNIAN.

Trump y Zelenski se reunieron el 25 de septiembre al margen deen Nueva York.

Alemania, Francia, Rusia y Ucrania integran el denominado Cuarteto de Normandía, la principal plataforma de consultas que busca resolver el conflicto armado entre el Gobierno ucraniano y las milicias de Donbás.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación militar contra las milicias en el este de su territorio donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en el país en febrero del mismo año.

Zelenski subrayó que espera reunirse con el resto de los líderes del Cuarteto de Normandía pero la fecha aún no ha sido concordada.

"Si esa plataforma no funciona y no hay avances, entonces incorporaremos a otros países y no solo a Estados Unidos", remarcó.

Zelenski afirmó que el presidente estadounidense le prometió ayuda para el retorno de Crimea a Ucrania.

Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.

El Gobierno de Kiev sigue considerando a Crimea como un territorio "temporalmente ocupado".

Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la unificación con Rusia.

Para el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

El líder ruso constató que la reincorporación a Rusia permitió a Crimea evitar la suerte de Donbás, una zona ucraniana devastada por los enfrentamientos armados entre el Ejército del Gobierno de Kiev y las milicias.