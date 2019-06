Donald Trump tiene la receta para los problemas del Reino Unido

En una entrevista con The Sunday Times, justo antes de su visita al Reino Unido, el mandatario estadounidense dijo que el próximo primer ministro debería negarse a pagar los 39.000 millones de libras esterlinas (49.000 millones de dólares) para hacer válido el Brexit y "marcharse" si Bruselas no se rinde a las demandas de Londres.

"Si yo estuviese en su lugar, no pagaría los 50.000 millones de dólares", dijo. "Ese soy yo. Yo no pagaría, es un número tremendo".

Trump también le aconsejó a Reino Unido demandar a la UE para tener apalancamiento en las negociaciones.

"Si no consiguen lo que quieren, yo me iría", dijo el presidente. "Si no consigues el trato que quieres, si no consigues un trato justo, entonces te vas".

Asimismo, dejó claro que cree que Reino Unido debe abandonar la UE este año. "Tienen que hacerlo. Tienen que cerrar el trato".

El líder estadounidense se comprometió a "hacer todo lo posible" para asegurar un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos en los meses siguientes al Brexit para compensar el comercio perdido con la UE. Trump también se expresó explícitamente a favor de que el "excelente" Boris Johnson fuese nuevo primer ministro, tras la dimisión de Theresa May.

El presidente estadounidense se reunirá con la reina Isabel el 3 de junio y con May. Además asistirá a las conmemoraciones del Día D en Portsmouth.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, calificó a Trump de "uno de los ejemplos más atroces de una amenaza global creciente" en vísperas de su llegada a la capital Británica.

En un artículo para The Observer, Khan dijo: "La extrema derecha está creciendo en todo el mundo amenazando nuestros derechos y libertades ganados con tanto esfuerzo y los valores que han definido a nuestras sociedades liberales y democráticas durante más de 70 años".

En abril, el líder del partido Laborista, Jeremy Corbyn, prometió boicotear el banquete de Trump en el palacio de Buckingham en protesta por la "retórica racista y misógina" del mandatario.