López Obrador afirma que "le fue bien al movimiento liberal" en los comicios de España

"Como se sabe, le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó", respondió el mandatario a una pregunta acerca de su opinión sobre los resultados electorales.

El PSOE fue el más votado en las elecciones, con 28,8% de los votos totales, escrutado el 90,56% de votos.

© REUTERS / Sergio Perez Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario pese a estar en minoría parlamentaria

"De todas manera, nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o tendencia conservadora, es lo que puedo comentar sobre España", subrayó López Obrador.

Acerca de su interpretación sobre la identidad ideológica de los partidos en la contienda, sostuvo que liberales y conservadores "son las dos grandes corrientes que han existido desde siempre, se puede hablar de socialismo, comunismo, capitalismo, fascismo; pero los dos troncos, las corrientes fundamentales del pensamiento político en el mundo son la corriente liberal y la corriente conservadora, y que cada quien haga su tarea, su análisis y reflexión".

Vídeo: Pedro Sánchez comenta su victoria tras las elecciones en España

Finalmente, el jefe de Estado subrayó: "No me voy a involucrar en asuntos que corresponden a otros pueblos, decisiones que corresponden a pueblos y gobiernos extranjeros, vamos a ser muy respetuosos para cumplir el principio constitucional de no intervención y autodeterminación", que rige la política exterior mexicana.

© REUTERS / Andrea Comas Pablo Iglesias propone a Sánchez formar un Gobierno de coalición de izquierda

Los datos provisionales otorgan al PSOE acceso a 122 escaños en el Congreso de los Diputados, y en segundo lugar se coloca el Partido Popular con 16,6% de votos, que le dan 65 escaños.

En tercer lugar se colocó el partido Ciudadanos, con 15,7% de votos y 57 escaños; y en cuarto sitio la coalición izquierdista Unidas Podemos, con 14,3% del voto, consiguiendo 42 escaños.

En quinta posición quedaría la formación ultraderechista Vox, que entra por primera vez al Congreso de los Diputados con 23 escaños gracias al 10,2% de los votos.

Además: Presidente de Ciudadanos se autoproclama líder de la oposición española

En las elecciones generales de España se eligen 350 parlamentarios que compondrán el Congreso de los Diputados (cámara baja) —donde se elige al presidente del Gobierno— y 208 representantes para el Senado (cámara alta).