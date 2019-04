Un Mussolini revive los fantasmas del fascismo en el siglo XXI

Mussolini representa el distrito sur y el partido Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia). Nació en Argentina en 1968. Pasó su infancia y juventud entre Italia y Venezuela, luego, tras graduarse en la Academia Naval de Livorno, alcanzó el rango de teniente comandante y comandó el buque Nave Gorgona en 1998.

Después de jubilarse en el 2002, trabajó como gerente de marketing y ventas de sistemas navales en América Latina y Oriente Medio. Actualmente, es CEO de Drass Middle East, una empresa con sede en Dubái.

"No he renunciado a mi puesto de gerente y sigo trabajando, pero ahora un poco menos. Decidí entrar en política porque quiero contribuir al desarrollo de Italia que me encanta, me gustaría mejorar y cambiar mucho", destacó Mussolini en la entrevista.

No obstante, su candidatura y su campaña electoral han causado controversia en los medios de comunicación italianos e internacionales y en los medios sociales.

"Por supuesto, he llamado mucho la atención. Presento mi candidatura sobre la base de mi experiencia y de mis características profesionales. Obviamente, mi nombre ha jugado un papel importante en la historia de Italia, pero, como he explicado muchas veces, debemos dejar atrás este período histórico. Debemos mirar hacia el futuro, no seguir excavando en el pasado. Seré un candidato del sur de Italia, y los intereses del territorio serán mi prioridad", respondió el candidato a sus críticos.

También hizo recordar que muchos historiadores y expertos habían dejado en claro que el fascismo nació en un cierto período histórico, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y murió después de otra guerra, con la muerte del Duce. Ahora es necesario centrarse en los numerosos problemas de la Italia moderna y pensar en el futuro.

"Me sorprende que haya surgido esta polémica, especialmente contra mí. Aparentemente, la izquierda ya no tiene más argumentos. Quizás han perdido el contacto con la realidad, con la gente y la única arma que les queda y que utilizan antes de cada elección es la lucha contra el fascismo. Por lo tanto, ven el fascismo en todas partes, mientras que deberían resolver los problemas de Italia, abordar el desempleo, la falta de infraestructura en el Sur, el éxodo de jóvenes que, después de muchos años de estudios, van del sur al norte de Italia o al extranjero", recalcó Mussolini.

Asimismo, comentó el problema que había tenido con su página de Facebook que estuvo bloqueada en algún momento. Según sus palabras, el problema solo duró un día ya el espacio mediático reaccionó a la censura de Facebook, que la propia red social no logró explicar.

"Se disculparon y dijeron que fue un error técnico. Pero, lamentablemente, la censura no ha terminado. La situación está empeorando sin permitirme estar en pie de igualdad con otros candidatos. Es decir, otros candidatos pueden expresar tranquilamente sus opiniones mientras que yo estoy limitado.

Por ejemplo, no puedo usar un apodo de Facebook con mi nombre y apellidos reales: no puedo crear un perfil de Facebook de @caiomussolini. He intentado crear perfiles para @caiolenin, @caiostalin, y curiosamente, es posible crear tales perfiles. Es ridículo, Facebook se convierte en la 'Policía del pensamiento' del siglo XXI. No es justo, y ahora estamos hablando con abogados y preparando una demanda judicial", concluyó.