El ministro de Exteriores neozelandés asegura haber aclarado "malentendidos" con Erdogan

El 20 de marzo, el Gobierno neozelandés informó que Peters confrontaría los comentarios que hizo anteriormente Erdogan, durante su visita a Estambul de este 22 de marzo, donde se celebra una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI),

"Al reunirse conmigo, Erdogan aseguró que los neozelandeses serán bienvenidos en Turquía con amistad y amor; los malentendidos fueron aclarados", dijo el ministro, citado por el periódico Hurriyet.

Preguntado por la prensa si pidió a Erdogan que no vuelva a mostrar el vídeo del atentado en Nueva Zelanda, Peters respondió de forma negativa.

"No, no lo pedí porque creía que no era necesario hacerlo, pues ya dejaron" de proyectar el vídeo, señaló.

El 18 de marzo, en un mitin electoral, el presidente turco proyectó el vídeo del atentado en Nueva Zelanda y dijo que los neozelandeses y australianos antimusulmanes correrán la misma suerte que sus antepasados, que tras la batalla de Galípoli (o de los Dardanelos en 1915) abandonaron Turquía en ataúdes.

El 19 de marzo Erdogan declaró que si Nueva Zelanda no castiga al autor del ataque terrorista, lo hará Turquía.

El 20 de marzo, Fahrettin Altun, director de comunicación del presidente turco, afirmó que las palabras de Erdogan "fueron sacadas del contexto".

Cincuenta personas fallecieron y otras tantas resultaron heridas en Nueva Zelanda después de que un supremacista blanco de origen australiano, Brenton Tarrant, que llevaba un arma semiautomática y varios cargadores, abriera fuego indiscriminado en dos mezquitas de Christchurch el 15 de marzo.

El perpetrador del ataque hizo circular poco antes un manifiesto xenófobo y transmitió en directo fragmentos de la matanza por internet.

La primera ministra Jacinda Ardern calificó el doble ataque terrorista como "uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda".