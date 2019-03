Senador ruso: EEUU miente sobre Venezuela como lo hizo respecto a Irak y Libia

El legislador se hizo eco de un artículo de The New York Times que desmantela las acusaciones contra el Gobierno del país sudamericano de haber quemado supuestamente un convoy de ayuda humanitaria.

"Una vez más, estamos ante una gran mentira al servicio de la política: mientras que la Administración de (presidente de EEUU Donald) Trump acusó a (presidente de Venezuela Nicolás) Maduro de quemar el convoy humanitario, se ha revelado que los camiones fueron incendiados por los propios partidarios de (autoproclamado "presidente encargado" Juan) Guaidó, según publica The New York Times", escribió el senador en su cuenta de Twitter.

De esta forma, "Washingtonvuelve a ser pillado mintiendo, tal como ya ocurriera en el caso de Irak, Libia y Siria", resumió Pushkov.

Después de analizar unas imágenes inéditas a su disposición junto con los vídeos divulgados, en particular, por el Gobierno colombiano, el diario estadounidense llegó a la conclusión de que uno de los cuatro camiones del convoy que intentó cruzar la frontera con Venezuela desde Colombia se prendió en llamas al ser alcanzado por la tela encendida que se desprendió de un cóctel molotov arrojado por un manifestante opositor contra las fuerzas de seguridad.

El mismo manifestante aparece en otro vídeo tirando, unos 20 minutos antes, un cóctel molotov contra otro camión de la caravana que, sin embargo, no se incendió.

Los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro, dentro y fuera del país, lo habían responsabilizado de haber ordenado quemar los camiones con "medicamentos", sin embargo, según The New York Times, la agencia USAID, de EEUU, uno de los principales donantes de la "ayuda", no proporcionó medicamentos como tales para el país caribeño, sino materiales como mascarillas o guantes.

El Gobierno venezolano había tildado de un "show" la ayuda humanitaria para Venezuela impulsada por la oposición y afirmó que era en realidad un pretexto para invadir militarmente Venezuela.

El presidente Maduro aseguró que los camiones con la supuesta ayuda humanitaria que dirigentes opositores intentaron hacer ingresar al país, no cargaban medicamentos y alimentos, sino materiales para fomentar las protestas en el país caribeño.

Además, desde Caracas han rechazado en repetidas ocasiones que el país viva una crisis humanitaria –aunque sí reconocieron existencia de problemas provocados por el "bloqueo" occidental– y enfatizaron que el derecho internacional reglamenta estrictamente los motivos legítimos para la entrega de ayuda humanitaria a un país, los cuales en caso de Venezuela no se dan, según su Gobierno.

Al mismo tiempo, el pasado 21 de febrero el presidente venezolano anunció la llegada a Venezuela de 7,5 toneladas de medicamentos y equipos médicos desde Rusia, como parte de la asistencia técnica "legítima" en la que también participa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Un día antes, llegaron a Caracas 300 toneladas de la asistencia humanitaria desde Rusia a través de la OMS.

Según el Gobierno venezolano, esos suministros serán pagados con el dinero de la República Bolivariana.