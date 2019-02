Trump espera acciones significativas de Corea del Norte para levantar sanciones

Durante una comparecencia ante los periodistas antes de una reunión con el canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, el mandatario estadounidense negó que Pyongyang sea renuente a la desnuclearización.

"No, no creo que se muestren renuentes. Creo que quieren hacer algo", afirmó Trump, citado por la Casa Blanca.

El presidente calificó de "buena" y "significativa" su relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, pero rehusó hacer conjeturas de cara al segundo encuentro que mantendrán a finales de este mes en Hanói.

"Creo que tenemos una relación realmente significativa. Veremos qué pasa", dijo.

Según Trump, es necesario que Corea del Norte dé algún paso sustancial para que se cancelen las sanciones en vigor.

"Las sanciones están en su totalidad. Como ustedes saben, no he levantado las sanciones. Me encantaría poder hacerlo, pero para ello tenemos que lograr algo que sea significativo en el otro lado", afirmó.

Gracias a su posición geográfica entre Rusia, China y Corea del Sur, los norcoreanos disponen de "gran potencial para la prosperidad económica a largo plazo", y el presidente Kim, a juicio de Trump, lo entiende muy bien.

"Creo que él podría entender eso mejor que nadie", señaló.

Sobre su próxima reunión con Kim, el presidente de EEUU dijo que no será la última.

"Hemos avanzado mucho. Hemos hecho un montón. Pero ello no significa que esta sea la última reunión, porque no creo que lo sea", declaró.

Los presidentes de EEUU y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, celebraron su primera cumbre histórica en Singapur el pasado junio.

Durante las conversaciones, ambos líderes expresaron su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea.

La segunda reunión de Trump y Kim se desarrollará en Hanói los días 27 y 28 de febrero.