EEUU "debería tener cuidado" con el cambio de régimen en Oriente Medio

"La comunidad internacional está obligada a hacer todo lo que esté en sus fuerzas, sean sanciones, aislamiento, presiones o acuerdos diplomáticos, o búsqueda de vías para proteger a inocentes, pero un cambio de régimen es un riesgo enorme", advirtió.

Según Hodges, "si ustedes ni los locales tienen a la persona correcta que pueda unir a todo el país, entonces tendremos un verdadero problema".

"Pienso que debemos ser muy cuidadosos", indicó.

Para el militar retirado, es necesario analizar cuál es la estrategia a nivel regional.

"¿Cuál es el resultado deseado cuando usted se dirige a una región, ya sea el Oriente Medio, o África, o el Mediterráneo o el mar Negro? Los países, las alianzas, precisan de una estrategia muy clara de qué quieren lograr antes de iniciar algo", indicó.

Hodges expresó su convicción de que EEUU y sus aliados tienen el derecho y la obligación de defender "a los ciudadanos inocentes de líderes que asesinan a su propio pueblo" y responsabilizó a Rusia e Irán por apoyar a las autoridades sirias.

"Irán, en particular, no está interesado en la estabilidad a nivel regional, desea la destrucción de Israel, un conflicto chií, y mientras no tengamos un régimen más moderado en Irán, tendremos allí problemas", aseveró.