De acuerdo con el presidente del Centro de Estudios Sociales y Políticos, Gueorgui Fiódorov, espera recibir asistencia financiera desde el exterior y obtener puntos en vísperas de las inminentes elecciones en el país.

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, señaló en una entrevista con el grupo alemán de medios de comunicación Funke que Rusia pretende apoderarse de las ciudades ucranianas mencionadas para tener libre acceso del Donbás a Crimea. Sin embargo, no proporcionó ninguna evidencia real de sus palabras.

"Por supuesto, Rusia ni piensa en eso [apoderarse de ciudades ucranianas]", señaló el experto en un comentario para Sputnik.

"En este caso, Poroshenko necesita dinero o ha empezado una campaña antes de las elecciones para tener más puntos políticos. Su declaración está destinada al público interno. Tal vez quiera recibir fondos del extranjero como el único que puede resistir a la amenaza rusa", añadió.