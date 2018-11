Vicecanciller ruso: cooperación espacial con EEUU no depende de la política

"Este proyecto muestra claramente lo alto que es el potencial de cooperación en el espacio", declaró Riabkov al destacar que se trata de "un ejemplo de cooperación que no se ve afectado por la coyuntura política".

El viceministro ruso destacó el valor de esta cooperación y llamó a mantenerla y aumentarla.

En este contexto, Riabkov expresó la disposición de Rusia de contribuir al desarrollo de esta cooperación de cualquier modo.

La colaboración ruso-estadounidense en el marco del proyecto de la EEI se considera "una isla de normalidad" en las relaciones internacionales, agregó.

"Aquí no hay colisiones de intereses, no recurren a provocaciones, no aplican sanciones ni contramedidas, al revés, aquí se ve la comunidad de intereses, la aspiración de solucionar juntos las tareas y los problemas que aparecen", explicó el vicecanciller ruso.

El 20 de noviembre se celebra el 20 aniversario de la Estación Espacial Internacional.

Los principales socios que operan la estación son Canadá, EEUU, Rusia, Japón y la Unión Europea.