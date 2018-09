Pompeo está molesto por decisión de UE de desviar sanciones de EEUU contra Irán

"Desafortunadamente, anoche, me molestó y me decepcionó profundamente escuchar a las partes restantes sobre el acuerdo que establece un sistema de pago especial para eludir las sanciones estadounidenses", declaró Pompeo en el evento al margen de la Asamblea General de la ONU.

Pompeo calificó el plan de la UE como la medida más contraproducente para tratar con Irán, país al que describió como un estado patrocinador del terrorismo.

Irán, seis mediadores internacionales (Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania) y la UE firmaron en 2015 el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo pasado, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la retirada de su país del PAIC.

El 7 de agosto pasado Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní.

En noviembre deben volver a entrar en vigor las demás sanciones, que habían sido suspendidas por EEUU en el marco del PAIC.

Los demás signatarios del pacto reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.

EEUU responderá rápida y decisivamente a cualquier ataque iraní contra sus intereses, dijo Mike Pompeo.

"EEUU responsabilizará al régimen de Teherán de cualquier ataque que resulte en lesiones a nuestro personal o daños a nuestras instalaciones. EEUU responderá rápida y decisivamente contra el origen del ataque sobre intereses estadounidenses", afirmó el secretario, que añadió que su país no tolerará un dominio iraní en el Estrecho de Ormuz.

EEUU observará el desarrollo de un posible mecanismo jurídico de la UE que haga posible realizar transferencias financieras con Irán para evitar sus sanciones y no permitirá que "nadie" las evada, dijo el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.

"Observaremos el desarrollo de esta estructura que aún no existe y no tiene una fecha límite para su creación. No pretendemos que ni Europa ni nadie evada nuestras sanciones", dijo Bolton en el marco del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Onu.

Además, ironizó que la UE "es fuerte en retórica y débil en el seguimiento".