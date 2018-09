Rusia y Argentina, "verdaderos aliados en la lucha contra el terrorismo" (fotos)

El embajador Dmitry Feoktistov se desempeñó con anterioridad como vicedirector del departamento para los Nuevos Retos y Amenazas del ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia y fue durante varios años consejero en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas y en agosto entregó sus credenciales al presidente Mauricio Macri. Sputnik quiso saber cuáles son los desafíos principales en las relaciones entre los dos países, desde lo económico, la colaboración política, y la acción conjunta ante los desafíos globales.

¿Cómo se desarrolla la relación de Rusia y Argentina en el terreno político?

La acción conjunta en el terreno político es una de las prioridades en nuestras relaciones bilaterales, junto con el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales y el diálogo en el terreno de la seguridad.

El nivel de cooperación entre Rusia y Argentina en la esfera política es alto. En diciembre, después de la Cumbre del G20, se conmemoran 10 años desde que nuestros países establecieron una relación de asociación estratégica y tres años del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral.

Tenemos un diálogo regular a través de los viceministros de Relaciones Exteriores. Esperamos que a fin de año el secretario de Relaciones Exteriores, Daniel Raimondi, visite Moscú para la consulta anual.

Actuamos conjuntamente en los organismos internacionales, en primer lugar, la ONU. Rusia y Argentina dan prioridad a principios fundamentales como el papel central coordinador de la ONU en los asuntos mundiales, la resolución pacífica de todos los conflictos y garantizar un enfoque multipolar de las relaciones internacionales.

Acordamos apoyar las iniciativas de cada uno. Rusia espera tener el apoyo argentino para una de nuestras prioridades en la ONU, que es garantizar la seguridad informática internacional. Ante los últimos hechos, cuando Rusia ha sido injustamente acusada de ataques hackers o de intervenir en procesos electorales, la colaboración en este tema adquiere un interés mayor. Cada año Rusia propone a la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para garantizar la seguridad informática internacional. Así haremos este año y contamos con que Argentina apoye, y si es posible, que sea sponsor de esta resolución.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, consideramos que somos verdaderos aliados. Rusia experimentó golpes terroristas en distintos años y es un ejemplo de un país que sabe vencer al terrorismo interna y externamente. En Argentina hubo actos terroristas en los años noventa contra la comunidad judía, la embajada de Israel y el centro AMIA. Luchar contra estos males es nuestro trabajo conjunto.

También podemos mencionar el G20. Rusia desde el principio apoyó todas las prioridades de la presidencia argentina. Esperamos que, a pesar de las diferencias en los últimos meses especialmente alrededor del proteccionismo y otros temas, estas se puedan resolver y que el documento final sea adoptado en consenso.

Otro aspecto en el cual colaboramos activamente es en el grupo de trabajo de medidas financieras de lucha contra el lavado de dinero (FATF, por sus siglas en inglés). Esta colaboración tuvo un mayor impulso durante la presidencia de Argentina que terminó en julio de este año.

En el terreno económico, ¿cuáles son las principales perspectivas y proyectos?

Hace poco discutimos estos temas en la reunión del Consejo de Empresarios Argentina — Rusia. En un mes se realizará la reunión de Business G20 a la cual vendrá una delegación de Rusia, y seguramente haremos una reunión de los consejos empresarios Argentina — Rusia y Rusia — Argentina. El comercio entre nuestros dos países no es muy grande, desafortunadamente. En 2017 fue de 890 millones de dólares, pero tuvo un crecimiento de más de 5%.

El Gobierno argentino está muy interesado en puesta en marcha de un ramal ferroviario de 700 kilómetros desde la formación Vaca Muerta al puerto de Bahía Blanca, que representaría una inversión de 500 millones de dólares, más la provisión de material rodante por 200 millones. Además, el Grupo Sinara propone construir un centro de servicios ferroviarios, con una inversión de 200 millones de dólares.

La compañía Transmasholding ganó en abril la licitación para reparar material rodante por 29,7 millones de dólares y planea invertir en la producción de técnica ferroviaria cerca de 180 millones de dólares.

En segundo lugar, Gazprombank tiene un proyecto para financiar un puerto sobre el río Paraná, con una inversión estimada de 186 millones de dólares, para mejorar la logística del comercio entre las dos naciones. Ahora se está en la etapa de definir los socios locales de Gazprombank.

En tercer lugar, Rosatom. En 2014 se firmó un acuerdo entre los dos Gobiernos para utilizar la energía atómica. Rosatom está dispuesto a ayudar en la construcción de estaciones atómicas de diseño ruso. Hubo largas conversaciones con nosotros y con China, que se congelaron por la situación económica, pero esperamos ver si puede haber algunos acuerdos concretos.

Hidroeléctricas y electroenergética es otra de las orientaciones importantes. El 20% de la energía eléctrica de Argentina se produce con turbinas y generadores rusos. La empresa Power Machines garantiza el equipo de cinco estaciones hidroeléctricas y piensa participar en las licitaciones para proveer las máquinas de otras seis.

El cosmos es otro sector de interés. Consideramos fundamental acelerar la preparación de un protocolo al acuerdo de 1990 sobre colaboración en la investigación del espacio exterior con fines pacíficos. Es necesario llevar a cabo los contratos de compra de cuatro motores de cohetes y varias decenas de toneladas de combustible, firmados en 2016 pero congelados por las complicaciones financieras.

Muchos gobiernos adoptan una actitud de expectativa porque consideran que la situación económica y social en Argentina es muy volátil, y hacen pronósticos sobre quién ganará las elecciones presidenciales, aunque todavía falta más de un año.

Algunos dicen que si cambia el curso [en las elecciones] pueden volver las medidas proteccionistas, que la economía argentina seguirá siendo tan cerrada como antes y que esto puede ser perjudicial. Nosotros no colocamos la coyuntura política en el centro del análisis, para nosotros Argentina es un socio estratégico con el cual estamos dispuestos a trabajar y desarrollar nuestras relaciones económicas con cualquier gobierno.

¿Cómo se puede valorar la colaboración en temas de seguridad y defensa?

Las relaciones se desarrollan cada vez más. Una de estas orientaciones es la lucha contra el terrorismo internacional. En mi primer día de trabajo le entregué al ministro de Relaciones Exteriores un proyecto de acuerdo para la lucha contra el terrorismo.

Esta es una orientación clave de nuestro trabajo conjunto frente a las nuevas amenazas. El problema es que Argentina no tiene ningún acuerdo bilateral para la lucha contra el terrorismo y aunque esta amenaza no es inmediata, se entiende cada vez más que puede surgir en cualquier momento.

Las obligaciones internacionales, en primer lugar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU obligan a los estados a desarrollar acuerdos bilaterales para luchar contra el terrorismo, sin importar qué tan aguda sea la amenaza en el momento actual. Nuestro proyecto está en análisis y esperamos una respuesta constructiva.

Una de las cuestiones que se discuten es la incorporación de Argentina al Banco Internacional de Datos sobre el Terrorismo creado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia en 2008. Este es un enorme archivo de información de las organizaciones terroristas internacionales, su táctica y estrategia, sobre combatientes terroristas extranjeros, su financiación, su propaganda, sus movimientos. Nuestra base es equiparable a la de Interpol, pero es mayor, porque Interpol es apenas uno de los 35 participantes del Banco de Datos.

Los actos terroristas en Europa mostraron que una cuestión decisiva es el intercambio de información a tiempo. Más aún cuando en nuestros países se desarrollan grandes eventos como el Mundial 2018 y el G20 en Argentina.

El Mundial 2018 fue un ejemplo de colaboración entre nuestros países y nuestros especialistas en el terreno de la seguridad. A Rusia viajaron 36.000 argentinos. El Gobierno nos previno anticipadamente de más de 2.000 fanáticos que podrán ser problemáticos desde el punto de vista de su comportamiento agresivo.

En cuanto a la lucha contra el crimen, vino una delegación del ministerio del Interior de Rusia para participar de las sesiones de Ameripol (Comunidad de Policías de América), y Rusia fue aceptada como observadora. Se firmó un acuerdo con el ministerio de Seguridad de Argentina y se analizan otros proyectos.

Es fundamental la lucha contra la producción y tráfico de drogas. Realizamos una operación exitosa, gracias a la cual se encontraron casi 400 kilos de cocaína de Colombia y se cortó el canal de provisión de esto narcóticos a Rusia y países de Europa. Con la ministra Patricia Bullrich tomamos parte de la destrucción de estos narcóticos en el cementerio de La Chacarita.

Pero hay que ir más a fondo, no se puede limitar a esto, los narcóticos siguen llegando a Europa y a Rusia. La amenaza para nosotros y para Argentina es distinta, para Rusia fundamentalmente es la heroína de Afganistán, y para Argentina es la cocaína de otros países de la región.

Rusia y Argentina son países de tránsito y de consumo. Por eso para nosotros la cuestión de los narcóticos es un tema de seguridad nacional. Consideramos que es necesario fortalecer nuestra colaboración.

Otro tema es garantizar la seguridad informática internacional. Nuestra resolución sobre este tema está definida por tres cosas: el ciberespacio puede ser utilizado para sus propios fines por terroristas, criminales y por estados con fines militares políticos. En este contexto adelantamos el diálogo con Argentina y preparamos un proyecto de acuerdo bilateral de ciberseguridad.

¿Qué otros temas son importantes para las relaciones bilaterales?

En Argentina debe hacer más de 300.000 originarios de la exURSS, de los cuales unos 100.000 vienen de Rusia. El trabajo con nuestros compatriotas exige nuestra atención, tenemos cónsules honorarios en distintas ciudades de Argentina, participamos en las reuniones de los clubes de compatriotas, realizamos nuestros eventos.

Cuando muchos argentinos viajaron para el Mundial, no tenían una verdadera idea de lo que es Rusia hoy, quizás tenían muchos estereotipos, pero volvieron con una impresión distinta. La cultura, el deporte, son muy importantes, no menos que la diplomacia. La tarea de la diplomacia es no permitir guerras y unir pueblos, y quién puede hacer esto mejor que los representantes de la cultura y el deporte.

En el Mundial de Tango [realizado en Buenos Aires en agosto] ganó una pareja rusa por primera vez en la historia. En un mes empiezan los Juegos Olímpicos Juveniles y vendrá una delegación de 180 personas.

¿Qué espera del G20?

Rusia espera que el G20 sea un instrumento firme de una estructura unida, en la cual no ganen las diferencias sobre el objetivo común de lograr resultados, a pesar de que vemos hoy en el contexto económico mundial, medidas unilaterales y proteccionismo.

Rusia apoyó desde el comienzo las prioridades argentinas. Creemos que estas diferencias pueden mantenerse a puertas cerradas y que se adopte una declaración final fuerte, que todavía no está acordada. Creemos que es necesaria una balanza equilibrada entre temas políticos y económicos, que no hay que al G20 con temas políticos, porque para esto hay otros formatos como la ONU.