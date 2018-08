¿La respuesta al misil balístico de Putin? EEUU crea su propio 'Sarmat'

El Departamento de Estado de EEUU anunció la creación de un nuevo cargo destinado a luchar contra las 'actividades malignas de Rusia' que fue bautizado como Senior Advisor for Russian Malign Activities and Trends, o SARMAT, un acrónimo que coincide con el nombre del sistema de misiles ruso Sarmat, informó CNBC.

De acuerdo con el medio estadounidense, la selección del nombre no es más que un intento del Departamento por 'trolear' a Moscú.

"El troleo es el último golpe en el enfrentamiento entre EEUU y Rusia, ya que ambos países siguen participando en un insólito conflicto, tan típico del siglo XXI", afirmó el autor de la publicación, Tucker Higgins.

Según el medio, el enfrentamiento entre EEUU y Rusia ha pasado de los campos de batalla sirios a la "zona de guerra" de los memes, y se convirtió en una "guerra dialéctica" que puede compararse con la Guerra Fría.

Por su parte, el exembajador de EEUU en Rusia y autor del libro 'De la Guerra Fría a la paz caliente', Michael McFaul, calificó de "curiosos" los intentos de Washington de 'trolear' al Kremlin.

A su vez, el exempleado del Departamento de Estado Stephen Sestanovich se mostró escéptico ante la creación del nuevo puesto y bromeó con que la noticia "pudo haber sido inventada por algún comediante". Asimismo, afirmó que "un acrónimo divertido" no podrá mejorar las relaciones entre Washington y Moscú.

Pero, ¿a qué se dedicará el SARMAT estadounidense?

Según un comunicado oficial del subsecretario de Estado de EEUU, A. Wess Mitchell, va a ocuparse de "desarrollar las estrategias interregionales entre las oficinas" y "exponer públicamente las actividades malignas de Rusia".

El Sarmat es un misil hipersónico intercontinental pesado capaz de cargar con hasta 15 ojivas termonucleares maniobrables. Un solo proyectil de este tipo podría cubrir un área de hasta 700.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al territorio de países como Francia o al estado de Texas.

Cabe destacar que en varias ocasiones el Kremlin precisó que el novedoso armamento ruso no está destinado a atacar a nadie, sino que sirve para garantizar la seguridad del país.

A este respecto, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, reafirmó que era erróneo ver el mensaje de Putin ante la Asamblea Federal como un gesto militarista, dado que la idea principal residía en la necesidad de dar un salto tecnológico.

"Reitero lo que ya dijo el presidente. Rusia no va a atacar a nadie, estas armas no amenazan a los que no tienen planes de atacar a nuestro país", explicó.