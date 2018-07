Kim Jong-un todavía no responde a la invitación para visitar Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hasta el momento no ha tomado una decisión respecto a la invitación a visitar Rusia, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Por ahora no, no hay una confirmación definitiva, saben que se le extendió una invitación a Kim Jong-un para que visitase Rusia, pero todavía Corea del Norte no ha definido nada; en cuanto haya claridad lo anunciaremos", señaló el funcionario, interrogado sobre la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios de Rusia y Corea del Norte en el marco del Foro Económico Oriental.

Peskov añadió que el Foro Económico Oriental contará con una representación internacional "de gran altura".

A mediados de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechó el encuentro con el jefe del Parlamento norcoreano, Kim Yong-nam, para enviar al líder de Corea del Norte una invitación para visitar Rusia.

Se precisó que la visita podría ocurrir en el marco del cuarto Foro Económico Oriental, que se celebrará en la ciudad rusa de Vladivostok entre el 11 y el 13 de septiembre.

Asunto relacionado: Una veintena de países confirma su participación en el Foro Económico Oriental