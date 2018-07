Un informe insta a reformar la relación entre Rusia y la OTAN

El documento 'Russia and NATO: How to overcome deterrence instability?' (Rusia y la OTAN, ¿cómo superar la inestabilidad de la disuasión?) está firmado por los investigadores Thomas Frear, Lukasz Kulesa y Denitsa Raynova, y se ha difundido en vísperas de la cumbre en Bruselas de la Alianza Atlántica.

De acuerdo con los autores, la relación de disuasión entre ambos bloques ha alcanzado "un punto de inflexión" y se ha vuelto "peligrosamente inestable", después de dedicar los últimos cuatro años a "mejorar su habilidad para defenderse de un ataque".

"Deben centrarse ahora en salvaguardar sus existentes posiciones disuasorias contra riesgos de incidentes, accidentes y conflictos involuntarios", recomienda el documento de la ELN.

El informe destaca dos áreas de actuación para prevenir choques imprevistos.

Por una parte, el trío de investigadores insta a Rusia y la OTAN a modificar sus respectivas estrategias para minimizar posiciones apercibidas como hostiles y la posibilidad de un ataque sorpresa.

Por otra, piden la apertura de "canales múltiples de comunicación rutinaria y de crisis" al margen o en complemento del actual Consejo OTAN-Rusia.

La cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los 29 países miembros de la OTAN se celebra los próximos 11 y 12 de julio en la capital belga.

