Madrid rechaza el mensaje "comprensivo con Maduro" del expresidente Zapatero

Según el ministro de Exteriores, el mensaje lanzado por Zapatero, es contrario "al rotundo rechazo" que parte de la comunidad internacional expresó tras las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo en Venezuela.

© REUTERS / Carlos Jasso Abuchean a expresidente español Rodríguez Zapatero en mesa electoral en Caracas (vídeo)

Desde la cancillería se calificó la posición del ex mandatario español como "inexplicable" y se aseguró que su intento de mediación "ha perdido toda la credibilidad ante el propio pueblo venezolano y ante las instancias internacionales".

Desde el Ministerio destacan que la postura de Zapatero "no les representa", no obstante, "no se le desautorizará porque nunca se le ha autorizado para nada".

Más aquí: Zapatero: elecciones de Venezuela requieren un acompañamiento no injerencista

El expresidente, después de acudir como observador en los comicios venezolanos, aseguró que el resultado del 20 de mayo "abunda aún más" la obligación de conversar Gobierno y oposición.

"Esta vez, el diálogo deberá ser un proceso a fondo, urgente, de diálogo político", señaló Rodríguez Zapatero.