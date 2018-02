"La oposición venezolana carece de apoyo popular para inscribir a candidatos"

"La oposición no puede ir a unas elecciones porque está consciente de que no tiene capacidad de movilización, no tiene respaldo popular, no tiene maquinaria, está desmembrada, no tiene liderazgo referente en el país y no tiene una figura que encarne la esperanza de ese sector en el país", expresó.

© REUTERS/ Marco Bello CNE: partidos de la oposición venezolana no irán a las elecciones porque se autocancelaron

El integrante de la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que las elecciones no se verán deslegitimadas por el hecho de que no se inscriban otros candidatos, siendo el Gobierno el único que ha presentado como aspirante a la reelección al presidente Nicolás Maduro.

"En Venezuela las leyes son muy claras: no está de ninguna manera determinada la falta de legitimidad de un proceso democrático, de una elección, porque un sector no inscriba candidato", resaltó Arangüibel.

El analista político sostuvo incluso que la abstención de la oposición es una "muestra de democracia" en la nación sudamericana.

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins Diputado opositor venezolano insiste en que no hay condiciones para ir a elecciones

"En Venezuela tenemos una democracia participativa y protagónica, profunda, innovadora en la búsqueda de la inclusión social desde el alcance del sistema electoral; si la oposición se abstiene es una demostración más que no hay una dictadura en Venezuela", afirmó.

Para Arangüibel, es una "aberración" que la oposición le haya dado la espalda al país, tras negarse a firmar un documento "de convivencia política" elaborado de República Dominicana y firmado únicamente por el Gobierno venezolano.

"Es una aberración de un sector que se ha puesto de espaldas al país y que lo demostró en la mesa de diálogo, cuando al último minuto la oposición hizo esa jugarreta bochornosa de desconocer el acuerdo y negarse a firmarlo, después de recibir una llamada del exterior donde le indicaban que no debía firmarlo", resaltó el constituyente.

© REUTERS/ Miraflores Palace Maduro: en Venezuela habrá elecciones presidenciales con o sin la oposición

Arangüibel hizo referencia al proceso de negociaciones entre el Gobierno y la oposición que duró cerca de dos meses y quedó suspendido indefinidamente el pasado 7 de febrero.

Para el analista, la oposición está jugando de espalda al interés nacional y regional.

En medios venezolanos circuló la información el lunes de que, luego de una reunión entre los principales líderes opositores, los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular no participarán en la contienda electoral, para la que, según el calendario emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los candidatos podrán inscribirse entre el 24 y 26 de febrero.