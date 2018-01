Elecciones en América Latina 2018: Venezuela sorprende y adelanta los comicios

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana decretó el 23 de enero realizar las elecciones nacionales antes del 30 de abril. El analista político Basem Tajeldine aseguró a Sputnik que están dadas las garantías para que los venezolanos "vuelvan a demostrar" en las urnas que el Gobierno cuenta con "apoyo popular".

Tajeldine explicó a Sputnik que las elecciones presidenciales se celebran cada seis años y no hay una fecha precisa para hacerlo, pero en Venezuela se estila realizarlas en diciembre; esta vez, al igual que en 2013, se programaron para antes del 30 de abril.

En ese sentido, destacó que "ante tanto ataque internacional" que el Gobierno de Nicolás Maduro ha recibido, sumado al "brutal bloqueo" que "ha pretendido ahogar la economía del país y crear las condiciones de una crisis humanitaria para justificar una intervención estadounidense", se consideró necesario llevar las elecciones adelante. "Existe un contexto favorable para legitimar políticamente las fuerzas del Estado", agregó.

La decisión de la ANC generó la respuesta del Grupo de Lima (en el que 15 países de América Latina coordinan posiciones frente a Venezuela), del Gobierno mexicano, (que oficiaba de garante en el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana), y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Organismos internacionales consideran que la "decisión imposibilita la realización de presidenciales democráticas, transparentes y creíbles". "Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda", dice la declaración del Grupo de Lima.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó de "farsa" la convocatoria. "Para salir de la crisis hay que hacer elecciones libres, sin proscritos, con sistema electoral creíble, garantías para todos, observación internacional y sin presos políticos. Otra cosa es más dictadura", publicó Almagro en su cuenta de Twitter.

​Tajeldine considera que ante las respuestas de los organismos internacionales, una de las posibles consecuencias sería "lo que ya viene adelantando Almagro, de no reconocimiento de las elecciones, de la no participación de la derecha, del boicot a las elecciones. Cosas todas que violan el derecho internacional y nacional, porque se están inmiscuyendo en un asunto interno que no ha roto el ordenamiento jurídico interno y que representa ningún golpe de Estado".

Por su parte, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), escribió en la red social que "se necesita urgentemente un manual para entender a la dirigencia opositora y a sus jefes imperiales, pasaron años pidiendo elecciones presidenciales adelantadas y ahora la verdad se les paró de frente, elecciones antes del 30 de abril, a correr piojos que llegó un peine!!".