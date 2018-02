Kremlin insta a desconfiar de informaciones sobre supuesta muerte de rusos en Siria

"Llamamos nuevamente a no utilizar información errónea", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Asimismo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió este 13 de febrero los supuestos encuentros del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos mandos militares sobre Siria.

"No, no es así, es una información falsa, no tiene nada que ver con la realidad", dijo a la prensa.

Previamente se reportó que Putin habría cancelado sus viajes y reuniones, programados para principios de esta semana, y se habría reunido en cambio con generales para abordar temas relativos a Siria.