Expresidente español Zapatero asegura que diálogo venezolano entró en fase decisiva

"Los momentos más decisivos son los momentos más difíciles, y este es un momento decisivo, son horas decisivas", dijo el exmandatario a la prensa en República Dominicana, país en el que se desarrollan las gestiones y en las que se esperaba el martes la inminente firma de un acuerdo, pero que finalmente no se produjo por objeciones de la oposición.

Zapatero, quien habitualmente solo saluda a los medios de comunicación, dijo esas palabras antes de entrar a las reuniones con las partes.

"Expreso la absoluta e imperiosa necesidad de que haya un acuerdo", acotó.

Zapatero impulsa el proceso desde 2016, cuando se realizó la primera fase de las conversaciones, que culminaron sin acuerdo y desembocaron en protestas violentas contra el Gobierno entre abril y julio de 2017.

"La pregunta, después de mucho tiempo de trabajar en esta tarea es, (…) ¿cuál es la alternativa a un acuerdo?, ¿cuál es la alternativa?, y cuando uno reflexiona, aunque sea solo 15 segundos, se da cuenta de que la alternativa a un acuerdo es una alternativa extraordinariamente negativa, por supuesto para Venezuela, pero también para Latinoamérica", añadió.

La delegación de la oposición, encabezada por el diputado Julio Borges, debía llegar a la cancillería dominicana a las 10:00 hora local (14:00 GMT), pero pasadas dos horas aún no había llegado.

La cita del 7 de febrero se pautó tras una reunión de cinco horas el 6 de febrero a puerta cerrada, que culminó pasada la media noche.

En ese encuentro, el presidente anfitrión, Danilo Medina, dijo que la oposición hizo algunas observaciones al borrador del acuerdo y que necesitaba más tiempo para analizarlo.

El documento fue elaborado por los garantes y se esperaba que las partes lo firmaran el mismo martes 6.

Al respecto, Zapatero manifestó que espera que las acotaciones que pueda hacer la oposición estén dentro de lo que se ha discutido en la mesa de diálogo desde el pasado 1 de diciembre, cuando comenzó formalmente el proceso con el acompañamiento de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, por parte del Gobierno, y Chile y México del lado opositor.

Lo esencial de las últimas reuniones, dijo el garante español, está recogido en el documento que se elaboró con el apoyo del presidente Medina, su canciller Miguel Vargas y los representantes de Bolivia, Nicaragua, Chile y San Vicente y las Granadinas.

Elecciones son clave

Entre los aspectos más importantes del borrador, que el Gobierno firmó en la media noche de este miércoles para manifestar su respaldo, se encuentra la fecha de los comicios presidenciales, las garantías electorales y la observación de la votación.

"Espero que la reflexión en el seno de la oposición, que las observaciones que plantee, entren dentro del marco que se ha hablado, permítame que lo diga porque soy el testigo esencial", resaltó Zapatero.

En un momento de su intervención ante los medios, el expresidente español se mostró un poco alterado y llamó "a todo el mundo" a contribuir desde la moral y la ética "al esfuerzo de un acuerdo", pues sostuvo que de eso dependerá en gran medida el futuro inmediato de Venezuela y de una parte de Latinoamérica.

Según lo fijado en este acuerdo, las elecciones se adelantarían varios meses, resaltó Zapatero, cumpliendo con "uno de los reclamos de muchos en el campo internacional, para ver cuál es la decisión del pueblo de Venezuela".

La oposición, expresó el exmandatario, tiene en sus manos una "decisión trascendental".

Se espera que en las próximas horas se tenga una decisión sobre el acuerdo presentado por los garantes a las partes, pero se desconoce si la oposición finalmente lo aceptará.

Este proceso de diálogo comenzó con el acompañamiento de cinco cancilleres, pero sufrió la baja del ministro mexicano Luis Videgaray, quien decidió suspender su participación.

Videgaray indicó que la convocatoria a elecciones antes de mayo, hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por oficialistas, representaba una patada al diálogo, pues se trataba de un asunto que aún estaba en discusión.

Por su parte, el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien no acudió a los últimos encuentros aunque enviado a las citas a un representante, también destacó que su participación está en vilo.

El proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela ha tenido varios momentos de tensión, en los que la oposición decidió no cumplir con las reuniones pautadas alegando que no hay condiciones, pero hasta el momento no se ha suspendido.

En la mesa de diálogo se discute sobre las garantías electorales, la situación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, la cooperación de alimentos y medicamentos, la liberación de políticos presos y el levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela.

Sin embargo, aún se desconoce cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado sobre esos asuntos.