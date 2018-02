Oposición no firmará un acuerdo que "no esté a la altura del pueblo venezolano"

CARACAS (Sputnik) — La oposición venezolana pidió más tiempo para decir si aceptará o no, el acuerdo que le prestaron los garantes del diálogo que se desarrolla en República Dominicana y destacó que no firmará un documento que contraríe sus demandas.

"Si hemos tenido una reunión y otra reunión y no se ha firmado un acuerdo es porque nosotros consideramos que eso que está escrito allí no es digno del pueblo venezolano", expuso el diputado, Julio Borges, quien encabeza la delegación.

© REUTERS/ Ricardo Rojas Delegación del Gobierno firma un acuerdo por la paz de Venezuela y espera por la oposición

El parlamentario hizo estas declaraciones tras reunirse por más de cinco horas con el Gobierno y los garantes internacionales en el salón D, de la sala de conferencias de la Cancillería dominicana.

En cuanto a la llamada que presuntamente habría recibido Borges del canciller estadounidense, Rex Tillerson, el diputado aseguró que no recibe órdenes de ningún país.

"Los venezolanos de verdad, verdad, no recibimos presiones ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano y hasta que no tengamos un documento que este a la altura de la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo", añadió.

El acuerdo no se pudo concretar este martes como estaba previsto, porque según Rodríguez, la dirigencia de oposición recibió una llamada desde Bogotá, en la que le prohibieron rubricar el documento.

Las partes estuvieron reunidas por cinco horas, acompañadas del presidente anfitrión Danilo Medina, su canciller Miguel Vargas, el expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero y representantes de Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

Pasadas las 00:00 hora local (4:00 GMT) Medina informó a los medios de comunicación que la reunión continuaría el 7 de febrero a las 10:00 (14:00 GMT), hora en la que la oposición presentaría sus observaciones sobre el acuerdo.

Estas reuniones del Gobierno de Venezuela y la oposición por la paz de Venezuela, comenzaron formalmente el pasado primer de diciembre.

Entre los aspectos en debate se encuentran: garantías electorales, situación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, cooperación de alimentos y medicamentos, liberación de políticos presos y levantamiento de sanciones económicas contra Venezuela.