Rusia: EEUU no ha cumplido ninguna de sus promesas a Turquía respecto a formaciones kurdas en Siria

EEUU no ha cumplido ninguna de sus promesas a Turquía respecto a formaciones kurdas en Siria, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Al mismo tiempo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova declaró que la nueva estrategia de Estados Unidos en Siria está encaminada a dividir el país árabe.

© REUTERS/ Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace Turquía pone condiciones a EEUU

Zajárova recordó que el Departamento de Estado de EEUU anunció que "Washington está dispuesto a hacer permanente la presencia militar norteamericana en el territorio del Estado soberano" de Siria.

"Estamos convencidos de que este enfoque contradice la ley internacional y no contribuye a la solución política de los problemas internos sirios, en base a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo.

Al recordar los planes de Estados Unidos de crear bajo su amparo unas unidades kurdas de control fronterizo en el norte de Siria, la diplomática subrayó que "la nueva estrategia estadounidense respecto a este país parece estar encaminada a desmembrarlo".

La diplomática añadió que Rusia debate con los socios turcos la problemática kurda.

Moscú, "por supuesto, la discute, de eso hablaron (el canciller ruso, Serguéi) Lavrov y otros representantes rusos, se está haciendo todo para que las fuerzas políticas kurdas participen en la solución de la crisis, en particular, en Siria", dijo Zajárova.

Así respondió a la pregunta sobre los contactos entre Rusia y Turquía en el contexto de la situación que se está desarrollando en el noroeste de Siria.

A su vez, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, denunció que Estados Unidos no ha cumplido ninguna de sus promesas a Turquía sobre las Unidades kurdas de Protección Popular en Siria.

"He explicado por qué no tenemos confianza en EEUU: no cumplieron ninguna de las promesas que nos habían dado respecto de las YPG", dijo en rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia turco comentó que el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, le había propuesto crear una zona de seguridad de 30 kilómetros en el norte de Siria.

"Le pregunté a qué se refería: nosotros también hablamos de una zona de seguridad, pero podemos verla de una manera diferente de la de EEUU, tener expectativas diferentes sobre la creación de esa zona", expresó Cavusoglu.

Agregó que es necesario aumentar la confianza entre Ankara y Washington para que puedan debatir los detalles de la propuesta de Tillerson.

Una semana después del anuncio de estos planes, Turquía inició la operación militar bautizada Rama de Olivo, en Afrín, en la provincia noroccidental siria de Alepo, que va dirigida contra los grupos yihadistas y las milicias kurdas a que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista en Turquía.

En los primeros seis días de la operación, calificada por Damasco de atentado contra la soberanía siria, las fuerzas turcas eliminaron a más de 300 "terroristas", según informó este 25 de enero el primer ministro turco, Binali Yildirim.

A la vez fallecieron al menos 35 civiles por los ataques turcos, comunicó el miércoles el Departamento de Sanidad del cantón de Afrín.