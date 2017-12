Kadírov declaró que es sancionado por EEUU por su lucha antiterrorista

MOSCÚ (Sputnik) — El líder checheno, Ramzán Kadírov, declaró que Estados Unidos impuso sanciones contra él porque no puede perdonarle su lucha contra los terroristas.

"Estados Unidos no puede perdonarme por dedicar mi vida a la lucha contra los terroristas extranjeros, incluidos los criados por los servicios especiales estadounidenses", escribió en su cuenta de Instagram.

De esta manera Kadírov comentó la decisión de las autoridades norteamericanos de incluirle en la lista de sanciones bajo la ley Magnitski, que habilita a Washington a denegar visas para los sancionados.

"Ya lo he dicho y lo repito para los más olvidadizos: yo no iría a EEUU incluso si me prometieran todas las reservas de divisas del país", ironizó.

El 20 de diciembre el Departamento de Tesoro anunció que sanciona a Kadírov por ser "responsable de ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras violaciones a derechos humanos reconocidos internacionalmente contra personas que buscaban exponer actividades ilegales llevadas a cabo por autoridades del Gobierno de la Federación Rusa".

El Congreso de EEUU aprobó en 2012 la Ley Magnitski que penaliza a funcionarios rusos supuestamente involucrados en la muerte del abogado de ese país, Serguéi Magnitski, y a violadores de derechos humanos en Rusia.

Magnitski fue un jurista que realizó denuncias de presunta corrupción en los más altos niveles del Gobierno ruso; fue detenido en 2008 y acusado de conspiración y evasión de impuestos y falleció en 2009 en el centro de detención Matroskaya Tishina de Moscú.

Rusia declaró en varias ocasiones que es inaceptable politizar el caso de Magnitski.