Los medios desvelan las causas del conflicto entre Trump y Tillerson

Se comenta que al presidente Trump no le ha gustado que tras la masacre en Las Vegas, no apareciera él como el foco de los medios de comunicación, sino Tillerson. A lo que se añade que ya estaba molesto el presidente por el hecho de que Tillerson no calmara el escándalo, promovido por NBC News, canal a través del cual se anunció que Tillerson supuestamente llamó a Trump " idiota" después de la visita del presidente al Pentágono.

© REUTERS/ Brendan Smialowski Trump niega que el secretario de Estado Tillerson haya amenazado con renunciar

Asimismo, el sitio web del canal también anunció que el secretario de Estado planeaba renunciar, rumores que luego el propio Tillerson negó en una conferencia de prensa y lo que Trump calificó de información falsa.

Según informa Axios, el candidato principal para el reemplazo de Tillerson es el jefe de la CIA, Mike Pompeo con el que Trump parece que se siente "lo suficientemente cómodo" ya que Pompeo asesora al presidente, lleva a cabo diariamente una sesión informativa y por lo tanto sabe cómo presentar las noticias menos agradables. Además, Trump no ve en él un competidor en el espacio mediático y se piensa que será bien recibido por los líderes mundiales, señalaron fuentes.

La Casa Blanca entiende que este enroque en la administración será percibido con hostilidad, así que si se da la renuncia de Tillerson, no será hasta el próximo año, escribe Axios.