Las sanciones de EEUU a China amenazan con una guerra comercial a gran escala

¿Qué sanciones puede implementar Estados Unidos y cómo contestará China?

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool

La lista de posibilidades es muy amplia, señala a Vzglyad el jefe del Departamento de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía, Alexéi Máslov.

"En primer lugar, se podría tratar de un embargo comercial estándar al suministro de varios productos. No se puede saber cuáles exactamente, pero podría incluir unos siete u ocho aspectos básicos", explica Máslov.

Un embargo podría serle impuesto a todas las importaciones procedentes de China, desde los textiles hasta el equipo tecnológico. Máslov tampoco descarta la posibilidad de congelar las transacciones chinas en el territorio de Estados Unidos, así como un colapso de los programas económicos conjuntos de los dos países.

Contraataque del gigante asiático

"Tenemos que entender que estas dos economías son tan interdependientes que China tiene una muy amplia gama de medidas para responder a EEUU", recalca Máslov. Podría ser tanto el suministro de una serie de importantes mercancías para EEUU, como, por ejemplo, la expulsión del capital estadounidense del mercado financiero asiático.

Por extraño que parezca, este paso de Estados Unidos le viene a China de maravilla, considera el experto.

"Pekín está desarrollando gradualmente la propaganda antiestadounidense y quiere mostrar, no a sus ciudadanos, sino más bien a sus socios en el proyecto 'Un cinturón, un camino', que Estados Unidos no es un socio fiable y que está tratando de actuar no con métodos de negociación, sino por medio de amenazas", sostuvo el experto.

"Asimismo, en China están representados intereses muy importantes de las compañías estadounidenses, una gran cantidad de dinero chino está invertido en valores de Estados Unidos", enfatiza Fiódor Lukiánov, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores y Política de Defensa de Rusia.

El analista recuerda que no es la primera vez que Trump amenaza a Pekín con la introducción de aranceles especiales para los productos chinos, e incluso con el cierre del mercado de Estados Unidos.

Ahora, usando a Corea del Norte como un pretexto, puede volver a estas amenazas e incluso hacer que cristalicen, anunció Lukiánov a Vzglzad.

