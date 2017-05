¿No habrá más regalos? Kiev devastado por los planes de EEUU

Recientemente The Wall Street Journal publicó los detalles del memorando preparado por el Departamento de Estado de EEUU en el que se decía que Ucrania a la vez con Colombia, Líbano, Pakistán, Filipinas, Túnez y Vietnam podría ver sus subvenciones en efectivo para la compra de equipos militares estadounidenses remplazadas por préstamos.

Las subvenciones en efectivo ofrecidas por EEUU habían permitido a estos países adquirir munición, transporte terrestre, aeronaves y buques navales de forma gratuita mientras que la cuenta la pagaban los contribuyentes del país norteamericano.

De acuerdo con el medio, las fuentes, cuya identidad no se desglosa, comunicaron que si un día esta medida fuese aprobada por EEUU, podría ayudar a ahorrar al menos 1.000 millones de dólares para el presupuesto del país norteamericano.

En abril las filtraciones de datos publicados en otro memorando del Departamento de Estado de EEUU revelaron que Washington tenía planeando reducir la ayuda financiera prevista para Ucrania en un 70% en 2018.

Por su parte, Kiev había tratado de desmentir las especulaciones diciendo que se trataba de una reducción del 30%.

A este respecto, el experto en política de Ucrania, Dmitri Zhuravliov, comunicó a Sputnik que las autoridades ucranianas deberían haber previsto los recortes en ayuda económica y en Defensa ofrecidos por EEUU, ya que Trump había prometido hacerlo ya durante su campaña presidencial.

Zhuravliov considera que este es el estilo de un hombre de negocios: "sin regalos para nadie".

"Naturalmente cada regla tiene una excepción, esta incluye a tres países a los que Trump simplemente no puede no dar dinero. Y Ucrania para él no es una excepción especial", dijo el experto.

De acuerdo con Zhuravliov esta medida va a tener mucho impacto sobre Kiev.

"Si los préstamos se otorgan según acuerdos comerciales, es decir que no están garantizados por el Gobierno de EEUU, Ucrania nunca los obtendrá. Ningún banco normal prestará dinero a Ucrania, al ver el estado de su economía (…) Considero que la élite ucrania se encuentra en un estado lamentable ", explicó.

