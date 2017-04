EEUU amenaza con aislar a Rusia si no acepta el acuerdo sobre Siria

"Si no llegamos a un acuerdo que corresponda a nuestro interés nacional, en este caso particular no habrá dudas de que Rusia será aislada", sostuvo.

Spicer añadió que el propio Kremlin se va a ver aislado de la comunidad internacional si se coloca al nivel de Siria y Corea del Norte, que, según el portavoz de la Casa Blanca, son "Estados fallidos".

Asimismo, Spicer enfatizó que EEUU está listo para cooperar estratégicamente con el país eslavo con el fin de alcanzar objetivos comunes, tales como la lucha contra Daesh —grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países—, si bien no renunciará a sus principios y valores.

A pesar de las constantes amenazas de presionar y ampliar las sanciones contra Moscú, la cooperación entre Rusia y los países occidentales se mantiene. Varios representantes de los partidos políticos de Europa, así como un notable número de hombres de negocios, han llamado a levantar las medidas restrictivas contra el país eslavo en varias ocasiones.

Más: Italia se opone a la prórroga automática de sanciones contra Rusia

El 11 de abril, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, llegó a Moscú para negociar la crisis en Siria, entre otros asuntos.

​Anteriormente, en una reunión que aglutinó a los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7, Tillerson declaró que EEUU buscará una solución estratégica para reducir la violencia en Siria. Según el secretario de Estado norteamericano, "está entre los intereses de Rusia" coordinar sus acciones con EEUU en Siria.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.