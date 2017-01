La protesta contra Trump cierra el centro de Londres

En Londres, la concentración tuvo lugar frente a la residencia oficial de la primera ministra, Theresa May, con la masa de gente extendiéndose por toda la gran avenida que conecta la plaza de Trafalgar con el parlamento británico.

"Es de suma importancia demostrar nuestra repulsa por el vergonzoso veto y la inhumanidad de Trump en su defensa de la tortura", declaró a Sputnik James Chapman, informático de 43 años.

Para la pensionista Hal Vas, el cierre de las fronteras de EEUU a los nacionales de Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen no es el primer motivo de alarma sobre el nuevo inquilino de la Casa Blanca,.

"Hay muchos aspectos y acciones de Trump que me preocupan desde hace tiempo, ya sea su negativa a publicar su declaración de la renta o la contratación de familiares", explicó a esta agencia.

En Downing Street, Vas enfoca su protesta en la invitación reafirmada por May para que Trump viaje a Reino Unido con los honores y la pompa protocolaria de una visita de Estado atendida por la Reina Isabel.

"La visita a nivel oficial legitima la posición de Trump y le otorga credibilidad", denunció a Sputnik durante la multitudinaria manifestación.

La protesta en el centro de Londres se alargó durante más de cuatro horas y escenas similares se repitieron en otras ciudades como Manchester, Glasgow, Edinburgo, Cardiff, Newcastle, Sheffield, Oxford, Cambridge, Brighton, Gloucester, Leeds, York o Liverpool.

Mientras, los diputados debatían sobre la orden presidencial en migración en una sesión especial en la cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.

"Debemos hablar por nuestras comunidades porque, de lo contrario, participamos en la intolerancia y el odio que supone vetar a gente en función de su religión o nacionalidad", advirtió el diputada Stella Gray.

El ex líder nacionalista norirlandés, Mark Durkan, instó al gobierno a "sacar la tarjeta roja" al presidente Trump y el independentista escocés Stuart McDonald urgió a May a hacer valer la "convención de Ginebra" sobre refugiados.

"Esto es veto musulmán", clamó la diputada laborista, Shabana Mahmood, tras advertir de que es necesario "llamar las codas por su nombre".

Trump firmó el 27 de enero el decreto para "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EEUU" (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States, en inglés), el cual suspende la admisión de refugiados al país norteamericano por 120 días, prohíbe indefinidamente la acogida de refugiados sirios y endurece las reglas de entrada con el fin de impedir la infiltración de terroristas.

Además, el decreto prohíbe por 90 días la entrada en EEUU a los ciudadanos de siete países con población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Siria, Sudán, Yemen, Libia y Somalia.