El Kremlin desmiente que candidato presidencial ucraniano Pinchuk sea prorruso

"No, no lo es, no tenemos candidatos favorables al Kremlin, es algo que debe determinar el pueblo ucraniano, quién puede ser y quién no presidente de Ucrania", señaló Peskov, al ser interrogado por qué en los últimos tiempos los medios rusos dedican tanta atención a Víctor Pinchuk, supuestamente promovido como el único candidato presidencial.

Peskov añadió que no podía responder por qué justamente la prensa rusa dedica especial atención a este candidato.

"Es algo que no puedo responder, deberían preguntarle a esos medios de prensa", indicó.

A fines de 2016 Pinchuk declaró en un artículo de The Wall Street Journal que la situación en el mundo está cambiando, todo indica que la administración del nuevo presidente de EEUU cambiará su política respecto a Rusia, mientras que en Europa pueden llegar al poder líderes dispuestos a alcanzar acuerdos con Moscú.

Según el político, para adaptarse a las nuevas realidades, Ucrania debe estar dispuesta a afrontar "compromisos dolorosos", desechar los intentos de ingresar en la UE y aceptar que no será miembro de la OTAN a plazo medio.

Además, llamó a Kiev a reconocer los resultados de las elecciones locales en Donbás.